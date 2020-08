Muore il giudice Olivieri, magistratura salernitana a lutto (Di giovedì 27 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSerre. lutto nel mondo della magistratura salernitana dove è deceduto nella giornata di ieri pomeriggio, il giudice Carmine Olivieri. 53 anni, originario della città di Serre, negli Alburni, dove viveva, Olivieri era uno stimato ed amato professionista. Definito da tutti, come il “magistrato della gente umile”, da tempo il giudice Olivieri stava combattendo contro una terribile malattia. Una carriera professionale importante quella di Olivieri che negli anni, ha ricoperto vari incarichi da sostituto procuratore presso il tribunale di Salerno, Sala Consilina, la Procura della Repubblica del tribunale per i minori di Potenza ed in ultimo, alla Procura generale di ... Leggi su anteprima24

