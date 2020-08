Meteo CONFERMATO: la Quiete prima della BURRASCA di FORTE intensità (Di giovedì 27 agosto 2020) Un’ondata di maltempo di ragguardevole intensità interesserà le nostre regioni durante i prossimi giorni, quando è atteso il transito di un’aria di bassa pressione sull’Italia, con il minimo barico che si formerà sul Mar Ligure. La caratteristica del peggioramento sarà la sua persistenza, infatti la bassa pressione principale si posizionerà sul Mare del Nord, e l’area depressionaria sarà ostacolata nel transito verso est da un anticiclone che si posizionerà nei Balcani. Nelle regioni settentrionali si formerà un’area di precipitazioni abbondanti che tenderà persistere sulle stesse zone probabilmente per parecchi giorni, determinando piogge anche carattere eccezionale. Nel frattempo, si potrebbero formare aree con piogge molto intense tra le Isole ... Leggi su meteogiornale

Promontorio di alta pressione di matrice africana in Italia, cieli sereni o irregolarmente nuvolosi e precipitazioni assenti anche per oggi. Procede così la lunga fase di gran secco al sud e in altre ...