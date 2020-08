Maria De Filippi e Maurizio Costanzo: nozze d’argento per la coppia della tv (Di giovedì 27 agosto 2020) Era il 28 agosto 1995 quando Maurizio Costanzo e Maria De Filippi convolavano a nozze a Roma davanti all’allora sindaco Francesco Rutelli. La data delle nozze coincideva con il compleanno di Costanzo, ma non è stato un caso, come lui stesso ha precisato, perché non gli andava di fare troppe feste. Questo e altri aneddoti sono stati sono stati raccontati dallo stesso in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi. La quarta volta è quella giusta “Stavolta mi fermo qui” queste le parole pronunciate da Maurizio Costanzo nel giorno delle nozze. Ricordando quel giorno, lo storico volto della tv non nasconde la sua incredulità per la durata del ... Leggi su thesocialpost

