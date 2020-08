Katy Perry e Orlando Bloom: nasce Daisy Dove, l’appello (Di giovedì 27 agosto 2020) Katy Perry e Orlando Bloom sono genitori della piccola Daisy Dove, per l’occasione decidono di fare un appello speciale sui social. Katy Perry e Orlando Bloom presentano al mondo la loro prima figlia, Daisy Dove. L’annuncio arriva dalle pagine ufficiali dell’UNICEF, di cui entrambi sono ambasciatori di buona volontà. Insieme all’annuncio della nascita la preghiera affinché si dia sostegno a donne e infanti delle zone più difficili. Purtroppo in molti posti del mondo si continua a morire di parto. C’è ancora carenza di operatori sanitari e secondo i dati una donna incinta o un neonato muoiono ogni 11 secondi. Tutto questo per ... Leggi su bloglive

