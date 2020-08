Incidente con la moto contro un'auto: Pietro muore a 22 anni (Di giovedì 27 agosto 2020) Un centauro è morto in provincia di Salerno in seguito ad uno scontro con un'automobile. L'Incidente si è verificato nella tarda serata di ieri in pieno centro cittadino a Polla. La vittima è un ... Leggi su leggo

C'è una pista che torna a prendere quota nel fitto giallo di Caronia. L'ipotesi che il piccolo Gioele possa essere rimasto ferito mortalmente nell'incidente stradale sulla A20 trova alcune conferme ne ...

Ragazzo di 27 anni precipita dal settimo piano di un palazzo: è gravissimo

Si indaga sulle cause dell’incidente avvenuto a Roma: un 27enne è precipitato dal settimo piano e lotta tra la vita e la morte. Gli amici: “Stavamo facendo una spaghettata” Stavano facendo una spaghet ...

