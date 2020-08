Incendio a Cagliari, fiamme altissime: a fuoco rifiuti al campo nomadi (Di giovedì 27 agosto 2020) Ancora un Incendio a spaventare Cagliari, dove a prendere fuoco sono le sterpaglie ed i rifiuti del campo nomadi in via San Paolo Le fiamme continuano a spaventare la Sardegna ed in particolare Cagliari. Nella provincia sarda infatti sono a lavoro ben sette squadre di Vigili del fuoco per cercare di domare l’Incendio scatenatosi in via San Paolo, vicino all’attività Euromoquette, dove le abitazioni potrebbero essere state fatte evacuare. L’intera città è stata sommersa da una nuvola di fumo che spaventa e preoccupa tutti gli abitanti. Il rogo sarebbe partito da alcune sterpaglie e si sarebbe espanso fino alle montagne di rifiuti del campo ... Leggi su bloglive

sardanews : Cagliari, vasto incendio in via San Paolo: le fiamme sfiorano un gruppo di case - cagliaripad : Fiamme alle porte di Cagliari, incendio in via San Paolo - AristarcoScann1 : RT @emergenzavvf: Divampato in un canneto, coinvolte due barche e dei rifiuti: dalla sera di ieri #vigilidelfuoco di #Cagliari al lavoro pe… - Tino44588447 : RT @emergenzavvf: Divampato in un canneto, coinvolte due barche e dei rifiuti: dalla sera di ieri #vigilidelfuoco di #Cagliari al lavoro pe… - LaMiki72 : RT @emergenzavvf: Divampato in un canneto, coinvolte due barche e dei rifiuti: dalla sera di ieri #vigilidelfuoco di #Cagliari al lavoro pe… -