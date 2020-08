Gigi D’Alessio nonno, è nata Sofia: il commento di Anna Tatangelo (Di giovedì 27 agosto 2020) Gigi D’Alessio è diventato nonno per la seconda volta. Giusy Lo Conte, compagna del figlio Claudio, ha dato alla luce una bambina, Sofia. E Anna Tatangelo commenta la lieta notizia. Ad annunciare la nascita della piccola è stato proprio il primogenito del cantante che ha postato su Instagram uno scatto, scrivendo: “Oggi è il giorno in cui le lacrime bagnano un sorriso grande come la luna. Benvenuta Amore mio, benvenuta Sofia D’Alessio”. In tanti hanno fatto gli auguri all’imprenditore che è legatissimo a papà Gigi. Claudio D’Alessio ha anche un’altra figlia, Noemi, nata dieci anni fa, frutto di una relazione ormai finita. La piccola Sofia entra a far parte ... Leggi su dilei

