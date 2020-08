Francia, i convocati per la Nations League: Rabiot torna dopo due anni (Di giovedì 27 agosto 2020) Didier Deschamps ha diramato la lista dei convocati per la Nations League In vista degli impegni di Nations League contro Svezia e Croazia, il commissario tecnico della Francia Didier Drogba ha diramato la lista dei convocati. dopo due anni di assenza, torna il centrocampista della Juventus Adrien Rabiot. PORTIERI Steve Mandanda (Marsiglia) Hugo Lloris (Tottenham) Mike Maignan (Lille) DIFENSORI Léo Dubois (Lione) Presnel Kimpembe (PSG) Clément Lenglet (Barcellona) Dayot Upamecano (RB Lipsia) Raphaël Varane (Real Madrid) Lucas Hernandez (Bayern Monaco) Lucas Digne (Everton) Ferland Mendy (Real Madrid) CENTROCAMPISTI Adrien Rabiot (Juventus) Eduardo ... Leggi su calcionews24

