Donne Cubane: l' altra metà della Rivoluzione (Di giovedì 27 agosto 2020) Femminismo (e studi di genere) a Cuba: A che punto è e dove si sta dirigendo? di MARIO GIANFRATE dal sito http://www.ilsudest.it/ Le Donne Cubane, l'altra metà della Rivoluzione di Maddalena Celano Le Donne Cubane assaltano il cielo In tutte le librerie italiane (cartacee e on line) è possibile richiedere il saggio: “Le Donne Cubane, l'altra metà della Rivoluzione“ di Maddalena Celano, autrice del saggio “Manuela Sáenz Aizpuru. Il femminismo rivoluzionario oltre Simón Bolívar” (accurata (...) - Tribuna Libera / Cuba, Diritti, Donna, Femminismo, Rivoluzione Leggi su feedproxy.google

