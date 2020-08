Covid, positivo sindaco nel Casertano: l’annuncio via facebook (Di giovedì 27 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto positivo al Covid il sindaco di Santa Maria a Vico Andrea Pirozzi. Ad annunciarlo, con un video su facebook, lo stesso primo cittadino. “Fortunatamente sto bene e affronterò con tranquillità la situazione“. Il Comune sarà chiuso nei prossimi giorni e sarà effettuato uno screening sui lavoratori e gli amministratori. “Prima la salute, poi tutto il resto“. L'articolo Covid, positivo sindaco nel Casertano: l’annuncio via facebook proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

