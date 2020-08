Coronavirus, la Asl Benevento a supporto della Regione per i controlli all’aeroporto di Napoli (Di giovedì 27 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto L’Asl Benevento informa che grazie alla disponibilità degli operatori, volontari, medici e infermieri, l’azienda sanitaria sta supportando la Regione nella effettuazione dei controlli all’aeroporto di Capodichino, per il contenimento della diffusione del virus Covid-19. Allo scopo sono state attrezzate due postazioni: la prima a ridosso del varco ‘Arrivi’ e un’altra al terminal B, dove i sanitari effettuano i tamponi nasofaringei ai passeggeri provenienti dall’estero, ed in particolare, da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Soddisfazione della Direzione dell’Asl BN che ritiene necessaria e doverosa, nelle particolari situazioni di emergenza, la partecipazione di tutte le forze possibili per garantire la sicurezza ... Leggi su anteprima24

Si tratta di un 37 anni già in isolamento domiciliare, sintomatico, rientrato dalla Romania. Il Dipartimento di Prevenzione in considerazione dei casi emersi in questi giorni in provincia di Grosseto, ...

