Coronavirus: “Il governo farà un secondo lockdown ma senza dichiararlo ufficialmente”, dice Franco Bechis (Di giovedì 27 agosto 2020) Il direttore del quotidiano Il Tempo, Franco Bechis, sostiene che un secondo lockdown ci sarà ma il governo non lo dichiarerà ufficialmente. Un secondo lockdown ci sarà. E prima di quanto crediamo. Eppure non ce ne renderemo nemmeno conto. A sostenerlo è Franco Bechis su Il Tempo, quotidiano da lui diretto. Una seconda chiusura totale … L'articolo Coronavirus: “Il governo farà un secondo lockdown ma senza dichiararlo ufficialmente”, dice Franco Bechis proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, nuovo boom di contagi per il #Covid in Italia: sono 1.367 (contro gli 878 di ieri) quelli registrati… - disinformatico : Ci sono pazzi che bevono veleno (diossido di cloro) credendo di prevenire il coronavirus. E lo fanno bere ai propri… - repubblica : Coronavirus, il San Raffaele conferma: Briatore positivo al tampone - Smg_1908 : ADL vuole trovare un altro metodo meno invasivo del tampone per vedere se una persona ha il coronavirus. Personaggi… - BluDiChina : @G_A_V_76 @HuffPostItalia Dice quella di ieri che “tutta Roma Nord era lì”. I giornaletti hanno da campare per mesi… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus “Il Flavio Briatore positivo Covid: è ricoverato al San Raffaele di Milano Corriere della Sera