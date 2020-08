Ciclismo, Daniele Cantoni scala 14 volte il Gavia in 24 ore (Di giovedì 27 agosto 2020) Una grande impresa per Daniele Cantoni , ex corridore under 23 nel Team Kometa di Alberto Contador . Lo scalatore italiano si è cimentato in una ventiquattrore di scalata del Passo Gavia dal versante ... Leggi su quotidiano

Roma, 27 agosto 2020 - Una grande impresa per Daniele Cantoni, ex corridore under 23 nel Team Kometa di Alberto Contador. Lo scalatore italiano si è cimentato in una ventiquattrore di scalata del Pass ...

Ciclismo, Gasparrini-Barale (VO2 Team Pink) e Piras (Cadeo Carpaneto) in Francia per inseguire il sogno europeo

Il conto alla rovescia è terminato e per due “panterine” è ora di vivere le emozioni in maglia azzurra. Venerdì 28 agosto il VO2 Team Pink farà il tifo soprattutto per le piemontesi Eleonora Camilla G ...

