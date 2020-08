Caso Jacob Blake, si ferma anche la MLS: sospese cinque partite (Di giovedì 27 agosto 2020) Ciò che è successo nella bolla di Orlando ha avuto ripercussioni anche sulla MLS, come come i Milwaukee Bucks si schiera in protesta in seguito alla sparatoria della Polizia che ha coinvolto Jacob Blake, afroamericano che è stato raggiunto da sette colpi alla schiena nel Wisconsin. La Lega americana ha infatti deciso di cancellare cinque partite che erano in programma questa notte: Inter Miami-Atlanta, Dallas-Colorado, Salt Lake-LAFC, San José-Portland e Galaxy-Seattle non si sono infatti giocate. Non solo fatti ma anche parole per la MLS, che in un comunicato ufficiale diffuso sui propri canali, si è schierata al fianco di chi ha scelto di non giocare: “L’intera famiglia della MLS è profondamente rattristata e ... Leggi su sportface

