Bimbo di 5 anni in vacanza a Napoli muore in un incidente domestico: i genitori donano gli organi (Di giovedì 27 agosto 2020) Il grande gesto di generosità dei genitori di un bambino di 5 anni che perso la vita in un incidente domestico a Napoli, dona speranza a 4 piccoli. E’ morto giorni fa, a soli cinque anni, per un incidente domestico. I suoi genitori hanno deciso di donare gli organi e così grazie alle sue cornee, … Leggi su 2anews

Corriere : A 5 anni piange durante la lezione a distanza (e vuole tornare in classe): virale la foto della madre - Corriere : Bimbo di 5 anni salva la mamma grazie al numero scritto sull’ambulanza giocattolo - SkyTG24 : #Napoli: carabiniere salva bimbo di 10 anni che non riusciva a respirare - StufaMarcia1 : RT @ilgiornale: È stato fermato in flagranza di reato il marocchino che si masturbava a bordo di un treno regionale Ferrara-Ravenna davanti… - malenkyva : RT @ilgiornale: È stato fermato in flagranza di reato il marocchino che si masturbava a bordo di un treno regionale Ferrara-Ravenna davanti… -