Bernardeschi-Milik, lo scambio Napoli-Juve non decolla (Di giovedì 27 agosto 2020) Ieri Mino Raiola ha incontrato De Laurentiis a Castel di Sangro. Si è parlato di Lozano, che Giuntoli ha confermato resterà in azzurro, ma anche di Milik alla Juve in cambio di Bernardeschi. Lo scrive Repubblica Napoli, che aggiunge che la trattativa, però, non accella a decollare. “Nel corso del pranzo di ieri s’è parlato pure del futuro del polacco, ma lo scambio con Bernardeschi (altro assistito di Raiola) non decolla. Dalla Juventus — come parziale contropartita — il club azzurro è disposto al massimo ad accettare il terzino sinistro Luca Pellegrini: in aggiunta a 30 milioni cash“. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

