Alba Parietti senza nulla addosso: microslip e ben poco, la foto vietata ai minori | Guarda (Di giovedì 27 agosto 2020) Alba Parietti infiamma il web. La showgirl ha mandato in tilt i fan con un'immagine di dieci anni fa che la ritrae coperta solo da un completino intimo, slip e reggiseno neri con motivi bianchi, un fisico avvenente e un'espressione sensuale. La Parietti è da giorni al centro della polemica per un botta e risposta con Eleonora Brigliadori, anche questo avvenuto su Instagram. Tema del dibattito la mancanza di test per il Covid all'aeroporto di Milano Malpensa. "È danneggiata cerebralmente dalla chirurgia estetica - ha replicato la Brigliadori allo sfogo della Parietti -. Ma dov'è il problema? Ma dategliene 100 di tamponi in ogni orifizio… quelli venduti purtroppo sono già persi da lungo tempo…”. ... Leggi su liberoquotidiano

HuffPostItalia : Alba Parietti: 'Flavio è un caro amico, ma ha sbagliato: la salute viene prima del business - sonoioapri : @sbirillina @GiovanniFazio9 Anzi dai carabinieri Alba Parietti style - GisellaPagano : Briatore, Alba Parietti: 'Non l'ha gestita bene e lo sa' - fulvio_capogna : @Mussmauer @Silvio_Luciani @matticavina @Falso_Nueve_IT Ci arriva al massimo Aurelio Grimaldi de 'Il macellaio' sol… - Adnkronos : #Briatore, #AlbaParietti: 'Non l'ha gestita bene e lo sa' -