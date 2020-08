Uomini e Donne: chi è Serena Aniello, la prima tronista trans (Di mercoledì 26 agosto 2020) Potrebbe esserci una svolta nella nuova edizione di Uomini e Donne. Dopo il trono gay, infatti, su Canale 5 potrebbe arrivare il trono trans e la prima tronista potrebbe essere l’influencer Serena Aniello! Qualche settimana fa è uscito lo scoop di un possibile trono trans per la nuova stagione di Uomini e Donne. Il programma, che partirà ufficialmente il 14 Settembre, potrebbe segnare una svolta per la televisioneArticolo completo: Uomini e Donne: chi è Serena Aniello, la prima tronista trans dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

