Ultime Notizie Roma del 26-08-2020 ore 20:10 (Di mercoledì 26 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buonasera dalla redazione Virgin studio nuvole vertice tra governo regioni ed enti locali sulle linee guida per la ripartenza della scuola l’amministrazione in annuncia l’arrivo di 70 mila unità in organico tra docenti e personale ATA Il commissario Arcuri comunica la consegna di gel e mascherina alle scuole e venerdì l’arrivo dei Banchi monoposto resta il nodo dei trasporti e regioni presenteranno delle proposte e chiedono di valutare il principio del gruppo attuale steso e componenti della stessa classe per derogare al metro di distanziamento per chi viaggia insieme per il governatore fontana dal governo soltanto dubbi e incertezze per toti no all’obbligo della mascherina in classe confermata la ripartenza delle università in presenza Flavio Briatore si è ... Leggi su romadailynews

