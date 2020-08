Ufficiale: Benfica, rescisso il conttrato di Zivkovic (Di mercoledì 26 agosto 2020) Le strade di Andrija Zivkovic e del Benfica si separano dopo quattro stagioni. Lo ha reso noto il club portoghese attraverso un comunicato Ufficiale. Il 24enne centrocampista serbo è arrivato al Benfica nell’estate del 2016, club con il quale in quattro stagioni ha vinto due Campionati Nazionali e una Coppa del Portogallo. Foto: Fosmedia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

evivanco7 : RT @86_longo: Il #Fulham ha presentato un'offerta ufficiale al #Benfica per #Florentino: 1.5 per il prestito con diritto di riscatto a 25.… - HauserM21 : RT @86_longo: Il #Fulham ha presentato un'offerta ufficiale al #Benfica per #Florentino: 1.5 per il prestito con diritto di riscatto a 25.… - ReylopezReinier : RT @86_longo: Il #Fulham ha presentato un'offerta ufficiale al #Benfica per #Florentino: 1.5 per il prestito con diritto di riscatto a 25.… - GreenMidnight1 : RT @86_longo: Il #Fulham ha presentato un'offerta ufficiale al #Benfica per #Florentino: 1.5 per il prestito con diritto di riscatto a 25.… - Giacomobacci2 : RT @86_longo: Il #Fulham ha presentato un'offerta ufficiale al #Benfica per #Florentino: 1.5 per il prestito con diritto di riscatto a 25.… -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Benfica Ufficiale: Benfica, rescisso il conttrato di Zivkovic alfredopedulla.com UFFICIALE - Rodrigo lascia il Valencia e le Euroleghe: va al Leeds

Rodrigo lascia il Valencia dopo esserci arrivato nel 2015 dal Benfica. In 27 partite in Liga l'attaccante spagnolo ha siglato 4 gol e collezionato 9 assist. Nelle altre 7 partite giocate in coppa di l ...

Messi via, il Barcellona ufficializza il colpo di mercato Trincão. Sarà l’erede di Leo?

Gli occhi di tutto il panorama calcistico internazionale sono puntati sul Barcellona dopo che Messi nella giornata di ieri ha annunciato la volontà di lasciare la Catalogna. Il club balugrana ha rotto ...

Rodrigo lascia il Valencia dopo esserci arrivato nel 2015 dal Benfica. In 27 partite in Liga l'attaccante spagnolo ha siglato 4 gol e collezionato 9 assist. Nelle altre 7 partite giocate in coppa di l ...Gli occhi di tutto il panorama calcistico internazionale sono puntati sul Barcellona dopo che Messi nella giornata di ieri ha annunciato la volontà di lasciare la Catalogna. Il club balugrana ha rotto ...