Scuola, mascherine e misurazione della febbre, i nodi da sciogliere (Di mercoledì 26 agosto 2020) In vertice Stato Regioni ha il compito di chiarire il ruolo della famiglia e la procedura da seguire in caso di contagio.Trovare una linea comune a livello nazionale perché l'apertura delle scuole il 14 settembre sia omogenea in tutta Italia e garantisca standard di sicurezza validi e adeguati studenti, professori, personale scolastico e famiglie. A meno di tre settimane dal D-day rimane l'obiettivo delle Regioni e del Governo, alle prese con le richieste sempre più pressanti di presidi, docenti e addetti oltre che l'attesa di milioni di famiglie. Al momento infatti sono parecchi i nodi da sciogliere e le regole da mettere in chiaro in vista della riapertura delle scuole a partire dal ruolo della famiglia nella misurazione della febbre ... Leggi su panorama

NicolaPorro : Il sistema scolastico è ormai fuori controllo mentre al ministero dell’Istruzione vige ancora il caos. Ci racconta… - borghi_claudio : @EuroMasochismo Ripropongo... - LegaSalvini : #MUSUMECI: '58 POSITIVI AL CORONAVIRUS A LAMPEDUSA'. #SALVINI: 'MASCHERINE A SCUOLA E CLANDESTINI INFETTI' - Luciana12827144 : RT @NicolaPorro: Il sistema scolastico è ormai fuori controllo mentre al ministero dell’Istruzione vige ancora il caos. Ci racconta perché… -