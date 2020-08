Scanavino “Incomprensibile l’assenza dell’agricoltura nel Dl Agosto” (Di mercoledì 26 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – Superata la difficile stagione del lockdown, l’agricoltura italiana si trova ora di fronte a un banco di prova altrettanto impegnativo: quello dei consumi, dal cui livello dipenderanno le sorti del settore agroalimentare e florovivaistico italiano. “Le condizioni macroeconomiche saranno decisive. Se, come pare, il Pil non tornerà a crescere a sufficienza servirà uno sforzo ulteriore da parte nostra”, spiega il presidente di Cia-Agricoltori Italiani, Dino Scanavino, in un’intervista all’Italpress.Durante il periodo del lockdown ci sono stati prodotti italiani che hanno tenuto bene, come i formaggi duri, il latte, la frutta, la verdura e le farine e altri che hanno avuto dei problemi, come i vini di l’età gamma, che hanno pagato soprattutto il crollo delle esportazioni e la chiusura dei ... Leggi su ilcorrieredellacitta

