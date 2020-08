Salvini a Cava de’ Tirreni: piazza stracolma. Ma i “compagni” lanciano sedie e bottiglie (video) (Di mercoledì 26 agosto 2020) Ci sono stati momenti di tensione oggi in piazza Duomo a Cava de’ Tirreni (Salerno) dove Matteo Salvini ha incontrato sostenitori e simpatizzanti nell’ambito del tour che sta effettuando nel Salernitano. La piazza era stracolma. Ma tra le oltre 600 persone presenti c’era anche un gruppo di estremisti che ha contestato l’ex ministro. Sono state lanciate sedie e bottiglie contro la polizia e i cittadini. Ed è stato necessario anche un intervento da parte delle forze dell’ordine per evitare che i contestatori si avvicinassero ulteriormente al palco. Gli agenti hanno già identificato una decina di persone ma proseguono gli accertamenti. «Sono quattro criminali…» «Accoglienza calorosa e ... Leggi su secoloditalia

giornalettismo : Matteo #Salvini contestato a Cava de' Tirreni dice che i leghisti non vanno nelle piazze a contestare i comizi altr… - LegaSalvini : ?? #Salvini: ?? DELINQUENTI LANCIANO BOTTIGLIE E SEDIE CONTRO LA POLIZIA A fronte di un mare di gente perbene oggi c… - Larsenalea : RT @RadioSavana: Cava de' Tirreni (Salerno), centri sociali e sardine assaltano Salvini: insulti, lancio di sedie e bottiglie contro il com… - trevi_vito : RT @RadioSavana: Cava de' Tirreni (Salerno), centri sociali e sardine assaltano Salvini: insulti, lancio di sedie e bottiglie contro il com… - _contrariato : RT @RadioSavana: Cava de' Tirreni (Salerno), centri sociali e sardine assaltano Salvini: insulti, lancio di sedie e bottiglie contro il com… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini Cava

Elezioni Regionali 2020, tour del leader della Lega Matteo Salvini. “De Luca scherza sulla pelle dei campani”, ha detto Salvini in visita al Covid center di Salerno. Una struttura che ha definito l'”e ...Insulti, striscioni, cori e sedie lanciate contro Matteo Salvini che oggi era a Cava dei Tirreni, in provincia di Salerno, nel suo tour elettorale per sostenere la candidatura di Stefano Caldoro alle ...