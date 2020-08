Salento improvvisa tromba d’aria a Pescoluse, sono cinque i bagnanti feriti, la più grave una ragazza di 21 anni (Di mercoledì 26 agosto 2020) Nel pomeriggio di ieri sulla frequentatissima spiaggia di Pescoluse, marina di Salve a sud del Salento si è formata in pochi secondi una tromba d’aria. Il fenomeno atmosferico estremo è durato all’incirca tra i 10 e i 15 minuti scatenando il panico tra i clienti di alcuni lidi. Diversi gli ombrelloni e le sedie a sdraio che per la violenza della tromba d’aria sono stati scaraventati in acqua. Secondo le informazioni pervenute nelle prime ore di oggi sono cinque i bagnanti rimasti feriti dal fenomeno atmosferico estremo. I più gravi sono una ragazza di 21 anni, ricoverata per le ... Leggi su baritalianews

