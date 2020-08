RFI, al via lavori su FL3 Roma-Viterbo fra Porta Fiorentina e Capranica (Di mercoledì 26 agosto 2020) (Teleborsa) – RFI (Gruppo FS Italiane) ha annunciato l’avvio dei lavori per il rinnovo dei binari e della massicciata sulla FL3 Roma-Viterbo, tra le stazioni di Viterbo Porta Fiorentina e Capranica. I lavori, che impegneranno quotidianamente circa 60 tecnici di RFI e delle ditte appaltatric, si svolgeranno dal 1° settembre al 1° novembre. Le operazioni di rinnovo interesseranno 13 km di binari, comprendenti il Comune di Vetralla e la frazione Tre Croci, e serviranno a garantire gli elevati standard di qualità e regolarità della circolazione ferroviaria. L’investimento economico complessivo è di circa 10 milioni. Per consentire l’operatività del cantiere, sono previste modifiche al programma dei ... Leggi su quifinanza

