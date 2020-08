Ragazza dichiarata morta salvata dall’impresa di pompe funebri: “Respira” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Una Ragazza di 20 anni è stata dichiarata morta in casa, ma i dipendenti di un’impresa di pompe funebri si sono accorti che era ancora viva. Una giovane Ragazza americana di Southfield, sobborgo di Detroit (Michigan), ha rischiato di essere seppellita viva. La ventenne è svenuta in casa ed è stata trovata dai vigili del … L'articolo Ragazza dichiarata morta salvata dall’impresa di pompe funebri: “Respira” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

SkyTG24 : Detroit, stava per essere sepolta viva: 20enne si risveglia all'obitorio - SkyTG24 : Una 20enne si è risvegliata in un obitorio di Detroit. La storia di Timesha Beauchamp ?? - disambiguare : @Directionerinfi Fun fact di uno dei vuoti conosco il contenuto in quanto me l'hanno raccontato: mi sono dichiarata… - RinversoR : RT @SkyTG24: Una 20enne si è risvegliata in un obitorio di Detroit. La storia di Timesha Beauchamp ?? - liberadidonna1 : RT @SkyTG24: Una 20enne si è risvegliata in un obitorio di Detroit. La storia di Timesha Beauchamp ?? -