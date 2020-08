Presto avremo un sistema obbligatorio di etichette alimentari a livello europeo (Di mercoledì 26 agosto 2020) Nell’aprile 2020, una coalizione di oltre 40 stakeholder a livello mondiale nel settore alimentare ha ribadito la sua richiesta di una proposta legislativa dell’UE per introdurre il sistema Nutri-Score come etichettatura obbligatoria per tutti i produttori di alimenti attraverso una lettera aperta inviata al Commissario per la sicurezza alimentare Stella Kyriakides. I giganti del settore alimentare, tra cui Nestlé e Danone, e grandi rivenditori come Carrefour, Dutch Food Retail Association, Lidl, McCain e REWE Group, erano parte della coalizione e hanno proposto un sistema obbligatorio di etichettatura nutrizionale sulla parte frontale delle confezioni all’interno dell’Unione europea. Attualmente ai ... Leggi su linkiesta

Ultime Notizie dalla rete : Presto avremo Presto avremo un sistema obbligatorio di etichette alimentari a livello europeo Linkiesta.it Un bambino di 6 anni salva un raro esemplare di riccio albino

Un bambino di 6 anni di nome Ruben Wiggins ha salvato un raro esemplare di riccio albino che si nascondeva sotto ad una vettura a Otley, nel West Yorkshire, in Inghilterra. Appena l'ha visto, alcune s ...

Tragedia sfiorata. Cade nel canale: amico lo aiuta e ha un malore

MOGLIANO Due uomini finiti in un canale nel cuore della notte, l’uno con tutta probabilità per un fatale errore, l’altro per cercare di soccorrerlo. Nonostante l’acqua non particolarmente alta e le te ...

