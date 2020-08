Presentazione Osimhen: “Ero scettico ma Napoli mi ha conquistato” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ha parlato oggi, per la prima volta, il neo acquisto del Napoli, Victor Osimhen. L’ex Lille, al ritiro di Castel di Sangro, ha avuto così il modo di raccontare la sua esperienza all’arrivo nel capoluogo campano. “Un po’ di scetticismo c’era – spiega l’attaccante nigeriano – da parte mia, perché è una questione che appartiene al mondo intero. Poi ho visitato la città di Napoli, ho visto l’ambiente con i miei occhi e ho capito che sono in una città meravigliosa“. Mentre, per quanto riguarda il tema del razzismo, il neo azzurro si è speso in parole al miele nei confronti dei napoletani. “La questione razzismo – racconta Osimhen – è un ... Leggi su anteprima24

