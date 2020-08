Pavia: tenta di darsi fuoco su autobus, autista lo mette in fuga, denunciato (Di mercoledì 26 agosto 2020) Milano, 26 ago. (Adnkronos) - E' salito sull'autobus, si è cosparso di benzina e con in mano un accendino ha minacciato di darsi fuoco davanti agli occhi terrorizzati dell'autista e dei passeggeri. E' accaduto ieri, martedì 25 agosto, a Casteggio comune in provincia di Pavia. Erano le 16.40 quando alla centrale operativa dei carabinieri di Voghera è arrivata la chiamata da parte del conducente di un autobus, il quale è riuscito a far scendere i passeggeri ed ad allontanarsi dal mezzo, dopo essersi divincolato dall'aggressore. L'uomo di origine maghrebina, a quel punto, si dava alla fuga. Il conducente e due passeggeri, in stato di choc, sono ricorsi alle cure mediche del pronto soccorso dell'ospedale di Voghera. Sul posto è intervenuta ... Leggi su liberoquotidiano

