Patrizia De Blanck lunga lista di richieste | Il GF Vip non va bene per i sangue blu ? (Di mercoledì 26 agosto 2020) Ancora non ha inizio il Grande Fratello Vip e già Patrizia De Blanck avanza una lista lunga di richieste. Sarà accontentata? La contessa della prossima quinta edizione del Grande Fratello Vip, proprio non riesce a condividere alcuni spazi con i borghesi per questo motivo Patrizia De Blanck, ancor prima di fare il suo ingresso nella … L'articolo Patrizia De Blanck lunga lista di richieste Il GF Vip non va bene per i sangue blu ? proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

dimuz7 : Ho il timore che Patrizia De Blanck sarà il nuovo Malgioglio, nel senso che sarà amatissima ma verrà sbattuta fuori… - _DAGOSPIA_ : LA CONTESSA PATRIZIA DE BLANCK A UN PASSO DAL GF VIP – I FLIRT CON SORDI E CALIFANO... - Noovyis : (Grande Fratello Vip 5, Patrizia De Blanck e l'assurda richiesta di 'stanza autonoma e bagno a parte') Playhitmusi… - BITCHYFit : Patrizia De Blanck svela le condizioni che ha chiesto per partecipare al GF Vip - zazoomblog : Grande Fratello Vip 5: Patrizia De Blanck? Quante Richieste per Entrare Nella Casa! - #Grande #Fratello #Patrizia… -