Morgan canta La Canzone Di Geppetto, rivisitazione del brano di Nino Manfredi dal Pinocchio di Comencini (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tutti moriamo a stento mentre Morgan canta La Canzone Di Geppetto, un brano che fa parte inevitabilmente dell'infanzia di noi boomer che ci avviciniamo alla quarta decade delle nostre primavere. Stiamo parlando, infatti, del brano che chiudeva il celeberrimo sceneggiato Le Avventure Di Pinocchio che Luigi Comencini portò sul piccolo schermo nel 1972, ispirato al romanzo di formazione di Carlo Collodi. La voce nella versione originale era di Nino Manfredi che appunto nell'opera di Comencini interpretava Mastro Geppetto, padre del burattino più amato dai bambini. Manfredi scrisse la Canzone insieme a Fiorenzo Carpi e Marco Castoldi lo ... Leggi su optimagazine

