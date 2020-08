Messi dice addio al Barcellona: i 5 club che possono dare l'assalto alla Pulce (Di mercoledì 26 agosto 2020) Messi ha chiesto esplicitamente al Barcellona di lasciarlo andare: che ne sarà di lui nella prossima stagione? Quale maglia indosserà la Pulce? Leggi su 90min

Lorenzo85138938 : @Chribalsano00 @rosalinobove Fino ieri il city era sempre stato smentito. Dopo Messi dice addio e il city in 1 gior… - YaamiGuardia : Si lo dice messi - BeBeniamino : @LGWsport Qualcuno dice destinato all'Inter.Come messi, d'altronde...?? - Il_Jordy : Ma come si fa a sentire uno juventino come dice di essere @MCaronni dire che vorrebbe #Messi all'inter???… - BrunoMarinelli8 : Della vicenda #Messi praticamente nessuno dice che è stata gestita malissimo dal #Barcellona. -