Marotin – Milano (Di giovedì 27 agosto 2020) Marotin Via Archimede, 59 – 20129 Milano Tel. 02/73957790 Sito Internet: www.MarotinMilano.it Tipologia: laboratorio di pasticceria Prezzi: caffè 1€, cappuccino 1,30€, lieviti 1,30€, torta 4€ Giorno di chiusura: Domenica pomeriggio OFFERTADiscreto ed elegante, un po’ specchio del quartiere che lo ospita, con un’atmosfera d’antan ma senza eccessive leziosità, Marotin è un laboratorio di pasticceria ideale per colazioni o il tè del pomeriggio. La misura che lo contraddistingue si riflette negli spazi, piuttosto ristretti, così come nell’offerta, centrata sui lieviti, sulla piccola pasticceria – notevole l’assortimento di biscotti – e su una serie di torte disponibili anche a trancio. Nella nostra ... Leggi su secoloditalia

