Lister Stealth - Debutta la Suv ad alte prestazioni basata sulla Jaguar F-Pace SVR (Di mercoledì 26 agosto 2020) Fa il suo debutto in società la Lister Stealth, Suv ad alte prestazioni derivata dalla Jaguar F-Pace SVR. Realizzata dalla Lister Motor Company, azienda britannica conosciuta per il suo kow-how nel motorsport, questauto esclusiva verrà prodotta in 100 esemplari. Il suo prezzo di partenza si aggira intorno alle 110 mila sterline (ovvero circa 122.780 euro al cambio attuale), mentre la garanzia fornita dal brand è di sette anni. Cura energizzante. I tecnici della Lister hanno sottoposto il motore V8 della F-Pace SVR a una cura energizzante aggiuntiva. Una serie di modifiche ai componenti necessari per la corretta funzionalità del propulsore hanno permesso un innalzamento della potenza a 666 CV (con 881 Nm ... Leggi su quattroruote

