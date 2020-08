Lecce, Tachtsidis e Vera positivi al Coronavirus (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il Lecce ha annullato la seduta di allenamento di mercoledì 26 agosto, in seguito alla constatazione di un caso di Coronavirus fra i propri tesserati. Dopo Panagiotis Tachtsidis, attualmente in isolamento volontario in Grecia, anche Brayan Vera è risultato positivo al Covid-19. Il difensore colombiano è asintomatico e dovrà rispettare le consuete indicazioni relative alla sicurezza collettiva, permanendo dunque all’interno della propria abitazione, così da evitare contatti con i compagni di squadra. Leggi su sportface

