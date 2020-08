Ischia, case a luci rosse sul web: denunciato 52 enne (Di mercoledì 26 agosto 2020) Appartamenti a luci rosse scoperti dai Carabinieri sull’isola d’Ischia. I militari della stazione di Casamicciola hanno denunciato un 52enne incensurato del posto per sfruttamento della prostituzione. L’uomo aveva trasformato due appartamenti in locali per appuntamenti a luci rosse: l’attività, pubblicizzata da molti annunci anche sul web era esercitata da 3 donne extracomunitarie .Ad insospettire i Carabinieri un curioso via vai di persone, specie in orario notturno. Quando sono entrati nell’appartamento erano presenti 4 clienti e con loro anche il 52enne. Secondo quanto ricostruito dai militari, le donne pagavano una quota di affitto al denunciato senza alcun contratto. Per questo motivo ... Leggi su ildenaro

