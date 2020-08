Iannone ritrova il sorriso con Soleil: il pilota Aprilia paparazzato con la ex del suo amico Jeremias [GALLERY] (Di mercoledì 26 agosto 2020) In attesa di sapere se e quando potrà tornare in pista a guidare una MotoGp, Andrea Iannone si gode un po’ di relax con gli amici al mare. Il pilota Aprilia è stato in Sardegna, dove è stato paparazzato con quella che potrebbe essere la sua nuova fiamma. Si tratta di Soleil Stasi Sorg, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, scelta dal tronista Luca Onestin, ed ex naufraga a L’Isola dei Famosi. Cosa più importante, però, è che la bella influencer è l’ex fidanzata di Jeremias Rodriguez, miglior amico di Iannone e fratello della ex fidanzata del pilota, Belen Rodriguez. Sul numero di “Chi” uscito oggi in edicola sono state pubblicate le prime foto ... Leggi su sportfair

