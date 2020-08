Henry Cavill è Sherlock nel trailer di Enola Holmes e i commenti dei fan sono pieni di entusiasmo (Di mercoledì 26 agosto 2020) Nel film Enola Holmes l'attore Henry Cavill interpreta l'iconico ruolo di Sherlock e l'attore sembra aver conquistato i fan con la sua interpretazione. Henry Cavill ha interpretato nel film Enola Holmes l'iconico ruolo di Sherlock, il detective creato da Arthur Conan Doyle, e la reazione online sembra particolarmente positiva nonostante la star di The Witcher e attuale interprete di Superman inizialmente non sembrasse la scelta perfetta. Il lungometraggio prodotto per Neflix arriverà in streaming il 23 settembre 2020 e vedrà protagonista Millie Bobby Brown nella parte della sorella minore dei ben più noti fratelli Sherlock e Mycroft, parte affidata a Sam Claflin. Nonostante nel ... Leggi su movieplayer

