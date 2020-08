Gamescom 2020 ospiterà la vetrina Indie Arena Booth con oltre 180 titoli giocabili (Di mercoledì 26 agosto 2020) La Gamescom di quest'anno sarà un evento interamente digitale che inizierà ufficialmente con la serata di apertura in diretta giovedì 27 agosto. Un altro evento che si svolgerà in concomitanza sarà la vetrina Indie Arena Booth 2020. oltre ad una diretta streaming che si dividerà in più giorni e che mostra diversi giochi di sviluppatori indipendenti di tutto il mondo, oltre a panel sulla diversità e l'accessibilità nei giochi, l'Indie Arena Booth consentirà anche agli spettatori di accedere a una nuova vetrina virtuale, una convention completamente digitale con molti diversi titoli da giocare ... Leggi su eurogamer

