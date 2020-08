Flavio Briatore, il selfie dal letto al San Raffaele, subito cancellato,. Selvaggia Lucarelli: 'Non sbaglia un colpo' (Di mercoledì 26 agosto 2020) Sorridente nel letto d'ospedale: così appariva , ricoverato al San Raffaele di Milano e risultato positivo al tampone per il coronavirus, in un selfie pubblicato su Instagram Stories . Lo scatto ... Leggi su leggo

espressonline : + ESCLUSIVO ESPRESSO: Trattamento di favore per #Briatore al San Raffaele: niente reparto Covid per lui. Allarme tr… - espressonline : ++ ESCLUSIVO ESPRESSO: Briatore ricoverato per covid a MIlano - petergomezblog : L’Espresso: ‘Flavio #Briatore ricoverato in condizioni serie al San Raffaele per #coronavirus” - athalfuns95 : RT @espressonline: + ESCLUSIVO ESPRESSO: Trattamento di favore per #Briatore al San Raffaele: niente reparto Covid per lui. Allarme tra i d… - Gianluc54410558 : Non bastava la prostatite ????. Flavio Briatore è positivo al Coronavirus: la conferma dell'ospedale San Raffaele via… -