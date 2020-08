Federica Panicucci Instagram, sembra una Barbie: «Infinita classe ed eleganza» (Di mercoledì 26 agosto 2020) La bionda più iconica della tv italiana Federica Panicucci ha pubblicato sul suo account Instagram uno scatto che ha fatto impazzire i fan. Per la bella conduttrice 52enne, gli anni sembrano non passare mai. Nel post è seduta sul lettino mentre si gode il sole di Forte dei Marmi, meta presa d’assalto dai Vip. Sorride rilassata ma la “pacchia” è quasi finita. Sarà pronta a tornare in diretta a darci il buongiorno con “Mattino 5”? sembra proprio di si, infatti in didascalia scrive: «Ultimo sole in spiaggia, sono pronta a tornare! Non vedo l’ora di riprendere Mattino 5, e voi? Siete pronti?». Centinaia di utenti e fan del programma, rispondono la stessa cosa: «Le mattine senza voi sono vuote! » View this ... Leggi su urbanpost

«Che eleganza infinita!» Federica Panicucci su Instagram, cosi perfetta da sembrare Barbie

Federica Panicucci Instagram, sembra una Barbie: «Infinita classe ed eleganza»

