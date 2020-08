Cyberpunk 2077 conterrà una versione estrema dell'ossessione dell'America per le armi da fuoco (Di mercoledì 26 agosto 2020) Ancora pochi mesi ci separano da Cyberpunk 2077 e in questo periodo stiamo scoprendo sempre qualcosa di nuovo sul prossimo gioco di CD Projekt RED. L'ultimo dettaglio emerso è la cultura delle armi, enfatizzata e portata all'estremo all'interno del titolo tanto atteso dai fan.Cyberpunk 2077 è un gioco in cui ogni cosa viene esagerata, utilizzo delle armi compreso. Le pistole sono ovunque e sembra che non sia solamente una caratteristica propria del gioco, in quanto lo studio di sviluppo si è ispirato proprio alla realtà. Attraverso un'intervista a PlayStation Magazine, il concept artist Ben Andrews ha dichiarato: "Una delle cose a cui abbiamo pensato con le ... Leggi su eurogamer

