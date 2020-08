Covid, il bollettino di oggi: 1.367 nuovi contagi e +1.039 attuali positivi (Di mercoledì 26 agosto 2020) Covid bollettino 26 agosto 2020. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia. Tornano a crescere i contagi in Italia, oggi sono 1.367 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore: c’è da considerare, però, che sono stati eseguiti molti più tamponi rispetto a ieri. Dall’inizio dell’emergenza sono 262.540 gli italiani che hanno contratto il virus. I morti nelle ultime 24 ore sono stati 13, il totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia sale così a 35.458. (segue dopo la foto) Gli attuali positivi oggi sono 1.039 in più, il totale raggiunge 20.753. I guariti sono 206.239, con un incremento di 314 ... Leggi su urbanpost

