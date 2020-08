Covid-19, registrati due nuove positività in Irpinia (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica che sono risultati positivi al Covid-19 i tamponi naso-faringei effettuati su 2 persone, residenti rispettivamente nei comuni di Sirignano e Quindici, già in isolamento a seguito del rientro dall’estero. L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi. L'articolo Covid-19, registrati due nuove positività in Irpinia proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

