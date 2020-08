Corea del Nord, Kim Jong-un riappare in pubblico, con la sigaretta, per un Politburo allargato (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il leader NordCoreano Kim Jong-un ritorna in pubblico, in una riunione del Politburo allargato , presieduto per fronteggiare il Covid-19 e l'arrivo del potente tifone Bavi. Nel mezzo delle ... Leggi su tgcom24.mediaset

Tg1Raiofficial : In principio è stata @BoAkwon. Pioniera del #Kpop. 20 anni fa usciva il suo primo album. Un successo che ha superat… - SkyTG24 : Corea del Nord, Kim Jong-un torna in pubblico dopo voci su gravi condizioni di salute - ilpost : La Corea del Sud ha richiuso la maggior parte delle scuole di Seul, dopo un aumento dei casi di coronavirus - Clem62172897 : RT @iltrumpo: Intanto in Corea del Nord riappare in pubblico #KimJongUn. Era solo #Prostatite. #Briatore #Santanche - alpiovano : @paolaferrari_og @Briatore @DSantanche E che è, Briatore è diventato il presidente della Corea del Nord e non ce ne siamo accorti? -