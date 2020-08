Conferenza stampa Osimhen LIVE: «Un sogno essere al Napoli, non mi interessa il denaro» (Di mercoledì 26 agosto 2020) La Conferenza stampa di Victor Osimhen, nuovo attaccante del Napoli Dal nostro inviato Emanuele Catone – Victor Osimhen, nuovo attaccante del Napoli arrivato dal Lille, si è presentato in Conferenza stampa dal ritiro di Castel di Sangro. PRESIDENTE E ALLENATORE – «Ho ricevuto grandissime manifestazioni d’affetto da tutti i fan. Il mio rapporto con il presidente e il mister è ottimo, sono stati come due padri per me. Credo che il momento in cui ho deciso di venire al Napoli è stato proprio quando ho parlato con loro. Ho ricevuto grand amore da parte loro». MENTALITA – «Mi definisco un giocatore che ama il gioco di squadra. La passione è ... Leggi su calcionews24

