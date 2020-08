Calano i contagi nel Lazio, ma in Italia uno su dieci è positivo a Roma (Di mercoledì 26 agosto 2020) Lieve aumento di casi positivi al Covid-19 nel Lazio: dopo il picco di 215 e tre giorni di calo (ieri 142 positivi) oggi si registrano 162 casi e un decesso, di questi 121 sono a Roma. In pratica, circa un contagiato su dieci proviene dalla Capitale, dal momento che i positivi al tampone oggi sono risultati 1.367. Si conferma una prevalenza dei casi di rientro ed in particolar modo con un collegamento alla Sardegna (45 per cento). L'indice Rt decresce per la seconda settimana consecutiva con un valore pari a 0.42 dovuto ai casi importati e asintomatici. "Buona la capacità di monitoraggio e di indagine sui contatti. Quadruplicato nell'ultima settimana il numero dei tamponi effettuati ai drive-in. Al Porto di Civitavecchia potenziato il drive-in con i test rapidi. Si ringraziano tutti gli operatori sanitari ... Leggi su iltempo

