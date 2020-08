“Briatore ha pagato per avere cure migliori”. E ora se ne dovrà occupare il Parlamento (Di mercoledì 26 agosto 2020) E’ polemica sul ricovero dell’imprenditore Flavio Briatore che a sua detta non è in ospedale per il Coronavirus. Anche dopo essere stato ricoverato in ospedale, l’imprenditore Flavio Briatore continua a far parlare di se: stavolta, le polemiche sull’eccentrico milionario che ha dovuto chiudere i suoi locali in Sardegna e a Montecarlo – tra cui … L'articolo “Briatore ha pagato per avere cure migliori”. E ora se ne dovrà occupare il Parlamento proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

msn_italia : Polemica sul ricovero: 'Ha pagato per non andare nel reparto Covid' - marianna_eg : RT @andr900: Briatore paga e va nel reparto solventi. Un reparto speciale per chi paga che sta in molti ospedali. Secondo l'Espresso 'rice… - VOTALEGA : Due secondi,dopo esco: Briatore ha i soldi, anche se fosse stato tampone asintomatico,si è pagato una lussuosa stan… - val_lui : Polemica sul ricovero: 'Ha pagato per non andare nel reparto Covid' - Turlupini : RT @giovanni_bua: Ora, mentre vi strappate le vesti per difendere #Briatore vi segnalo che ha pagato il San Raffaele per non essere ricover… -

