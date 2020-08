Bayonetta 3 ancora in alto mare? La doppiatrice di Jeanne afferma di non aver nemmeno cominciato (Di mercoledì 26 agosto 2020) Platinum Games ha continuamente cercato di rassicurare i fan riguardo lo sviluppo di Bayonetta 3 che, secondo lo studio, sta andando a gonfie vele. Il titolo è stato annunciato ormai quasi tre anni fa ai The Game Awards del 2017 e senza dubbio i giocatori ora sono sempre più preoccupati.Purtroppo c'è una nuova notizia non molto rassicurante a riguardo: all'inizio di questa settimana, la doppiatrice di Jeanne, Gray DeLisle-Griffin ha risposto a un tweet, affermando tristemente di non aver ancora iniziato a lavorare al doppiaggio di uno dei personaggi principali del franchise di Bayonetta.Mentre il lavoro vocale è solitamente l'ultima cosa da completare nel processo di sviluppo del gioco, questa non è ancora sicuramente ... Leggi su eurogamer

affermando tristemente di non aver ancora iniziato a lavorare al doppiaggio di uno dei personaggi principali del franchise di Bayonetta. Mentre il lavoro vocale è solitamente l'ultima cosa da ...

