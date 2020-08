Alimenti non a norma: maxi sequestro in una nota osteria del Napoletano (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoVico Equense (Na) – Una nota osteria di Vico Equense è stata costretta alla chiusura dopo un’ispezione del Nas che ha rilevato le pessime condizioni igieniche e le carenze strutturali del locale. Durante un’ispezione dei carabinieri del nucleo del Nas di Napoli, della stazione di Vico Equense e del personale della Asl Napoli 3 Sud, è emerso che 218 chili di Alimenti, vegetali e ittici, erano stoccati in pessimo stato di conservazione e quindi potenzialmente dannosi per la salute. Sono stati sequestrati anche 22 chili di prodotti tra pasta e marmellate privi delle indicazioni sulla rintracciabilità. Il titolare dell’osteria, un 49enne del posto, è stato multato con una sanzione pari a 1500 euro. Il valore dell’attività ... Leggi su anteprima24

